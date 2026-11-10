Pino Rauti, alla Camera una mostra e il volume per il centenario della sua nascita

ROMA (ITALPRESS) – Una mostra documentale, biografica e multimediale e un volume dedicato alla sua attività parlamentare per ricordare Pino Rauti nel centenario della nascita. La Camera dei deputati ospiterà dal 17 al 26 novembre, nel complesso di Vicolo Valdina, un’esposizione dedicata allo storico esponente della destra italiana. Il 19 novembre, giorno della ricorrenza, nella Sala della Regina di Montecitorio sarà presentato un volume della collana della Camera con una selezione dei suoi interventi parlamentari, al Parlamento nazionale, europeo e al Consiglio d’Europa, oltre ad alcuni estratti dei suoi discorsi politici.

“Non stiamo improvvisando un evento celebrativo, sia pure doveroso, ma fine a se stesso. Credo che esista un percorso e mi aspetto di più dai risultati di questo centenario: una rilettura di quanto mio padre ha lasciato, che è davvero un giacimento culturale, intellettuale e politico”, ha affermato Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa e figlia di Pino Rauti, nel corso della conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

“Alcuni elementi del suo pensiero, maturati negli anni Settanta e Ottanta, affrontavano temi che oggi sono di attualità: le questioni migratorie e demografiche, le nuove povertà, i costi umani del capitalismo selvaggio. Forse era un pensiero talmente lungo e una visione talmente prospettica da risultare qualche volta inattuale nel suo tempo – ha proseguito -. Non mi aspetto che quanto ci ha lasciato dia risposte a tutte le domande del presente, ma il lettore attento può ritrovare delle chiavi di lettura per interpretare la complessità di oggi”. Isabella Rauti ha ricordato anche il lavoro di preparazione delle iniziative e il fondo dedicato al padre costituito nel 2020 presso la Biblioteca nazionale, grazie a una donazione sua e della sorella Alessandra, con circa tremila volumi della biblioteca personale e numerose unità archivistiche. Il 19 novembre sarà inoltre svelata una cartolina commemorativa realizzata da Poste Italiane.

“Pino Rauti è stato innanzitutto un grande pensatore. È stato un trasformatore, un modernizzatore, uno stimolo per tanti ragazzi della mia generazione che si sono abbeverati alla fonte delle sue idee innovative”, ha detto il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, sottolineando come “nell’immaginario ci fosse un’altra idea di Pino Rauti, totalmente diversa dalla realtà. L’immagine che è stata lasciata in eredità è, a mio giudizio, prevalentemente distorta. Rauti ha avuto la capacità di mettere sul campo traiettorie culturali innovative, di scoprire nuovi autori e di alimentare un dibattito che ha attraversato generazioni”.

Rampelli ha ricordato il contributo di Rauti sui temi dell’ecologia, della socialità e delle periferie: “Pochi sanno che l’ecologia, come scienza e come afflato anche politico e culturale, ha trovato nella destra e in particolare nel Movimento sociale italiano un terreno di elaborazione importante, con Pino Rauti. Quello che mancava era come far diventare l’ecologia qualcosa di cooperativo, come dare un aspetto organizzativo a questo desiderio di socialità, di attenzione alle fasce più deboli e alle periferie”, ha concluso.

“Questa è prima di tutto un’iniziativa culturale su un protagonista della storia repubblicana. Rauti è stato un politico, ma è stato anche un fine intellettuale”, ha detto il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. “Le riviste e i centri studi furono laboratori di crescita culturale per intere generazioni, in un tempo in cui i partiti si nutrivano di elaborazione prima che di comunicazione. In quegli anni il dialogo spesso si esprimeva con il piombo, e quelle esperienze culturali ebbero un ruolo importante”, ha proseguito.

“Il metodo è partire dalle fonti e non dalle etichette o dalle appartenenze. Bisogna tenere distinta l’analisi storica dal giudizio personale, morale e sommario: storicizzare senza assolvere e senza manipolare”. Mollicone ha richiamato anche l’attività parlamentare di Rauti e la sua capacità di anticipare questioni diventate centrali: “Penso all’ambiente, di cui parlava già nell’87 al Consiglio d’Europa, all’immigrazione e alle questioni sociali”.

Ha ricordato inoltre il rapporto con Pietro Ingrao: “Due eretici, due caratteri forti, con una stima reciproca anche negli scontri che si ritrovano nei verbali d’aula della Camera”. “Mi colpì la sua straordinaria curiosità e capacità di ascolto. Voleva capire, sapere com’era la vita di quel Comune”, è il ricordo di Paolo Trancassini, questore della Camera, che ha raccontato il suo incontro con Rauti durante un soggiorno estivo a Leonessa, quando era amministratore locale.

“Cercavo di essere rapido perché non volevo disturbare il suo riposo, ma mi fece un sacco di domande. Mi dette la sensazione, anzi la certezza, di trovarmi davanti a una persona veramente curiosa, con una straordinaria capacità di ascolto”. “Conoscendolo un po’ di più ho scoperto un grandissimo personaggio di cultura, ma soprattutto un uomo di straordinaria coerenza e con il rispetto degli avversari”. Trancassini ha aggiunto: “Credo che anche per questo valga la pena che la Camera celebri i cento anni di questo straordinario personaggio della destra italiana”.

“Eravamo orgogliosamente di minoranza, ma dicevamo tante cose”, ha detto l’editore e deputato Alessandro Amorese, che ha richiamato la capacità di Rauti di anticipare temi e trasformazioni politiche. “Aveva profetizzato la fine del socialismo reale e ci aveva spiegato alcune delle ragioni sociali che come Fratelli d’Italia abbiamo accolto”.

“Se a destra si è parlato tanto di città, di periferie, di difesa dei centri storici, di tutela del patrimonio culturale e architettonico e di difesa dell’artigianato, molte di queste idee vengono anche dalle intuizioni di Rauti e dalle sue riviste”. Amorese ha ricordato anche le riflessioni sulle periferie urbane, definite da Rauti “fabbriche di nevrosi”, e i campi Hobbit:

“Erano tutto tranne che campi paramilitari, come venivano raccontati da chi non ci metteva piede. Chi aveva la curiosità di entrarci trovava un mondo a colori, che parlava di ecologia, agroalimentare, ruralità, fantasy e cultura”. Nel corso della conferenza è stato infine richiamato il tentativo di Rauti di portare la destra oltre i confini tradizionali del dopoguerra, attraverso quello che venne definito lo “sfondamento a sinistra”, con una maggiore attenzione al mondo del lavoro, alle fasce sociali più fragili e alle periferie. Il programma del centenario, che comprende iniziative istituzionali, culturali e associative in diverse città italiane, proseguirà anche nel 2027.

-Foto xc7/Italpress-

(ITALPRESS).