ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump, non c’è niente di particolare che io stia facendo in questo momento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice informale Ue a Cipro. “Non vedo positivamente” la tensione tra Spagna e Stati Uniti sulla Nato, “penso che la Nato debba rimanere unita” e che “bisogna lavorare per rafforzare la Nato e per rafforzare la colonna europea, che deve essere complementare a quella americana”.

“Putin nel G20? Penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a Putin di fare qualche passo avanti e non noi a farlo nei suoi confronti. Noi, ma soprattutto gli americani in questi mesi hanno fatto diversi passi avanti verso la Russia e dall’altra parte non abbiamo visto altrettanti passi avanti”, ha aggiunto.

“Sicuramente anche i tedeschi si rendono conto di quanto sia difficile la situazione che si sta affrontando. C’è sicuramente la volontà di venirsi incontro, cioè di trovare delle soluzioni che possano andare bene per tutti. Chiaramente io capisco le diversità, le difficoltà e i vincoli costituzionali che hanno gli altri, come gli altri tentano di venire incontro a quelle che sono le specificità italiane: a un certo punto ci si deve trovare. Non trovo una chiusura, tutti capiscono che quando il problema impatta anche su solo alcuni Stati membri, siccome le nostre economie sono interconnesse arriva anche agli altri, questo lo capiscono tutti. Si parte anche da posizioni che sono leggermente distanti, ma si sta cercando di avvicinarsi”, ha spiegato.

“Continuo a ritenere che, ad esempio, quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di stato questo possa essere sensato. Ovviamente le due questioni che ho posto sono quali sono i settori che vengono coinvolti, perché su questo ovviamente noi abbiamo degli interessi che vanno considerati: citavo ieri l’elemento degli autotrasportatori e la questione della capacità fiscale, che non è uguale nei diversi Stati membri. Se non si parte dall’allentamento dei vincoli almeno per questi settori, ovviamente si parla di una misura che è buona per alcuni e non è buona per altri, e noi di tutto abbiamo bisogno piuttosto che di creare in questo momento ulteriori disparità all’interno degli Stati membri. Non sono la sola che chiede queste misure, c’è un dibattito, ci sono anche paesi che non sono d’accordo ma sicuramente ho trovato consapevolezza della situazione che è seria e che dobbiamo saper affrontare”, ha concluso.

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