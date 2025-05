Meloni “Passi avanti nel processo storico di riunificazione europea”

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) - "L'Albania è ovviamente Europa, come l'Italia, la Serbia o la Norvegia, non importa se sono parte di questo o di quell'organizzazione. È per questo motivo che mi fa sempre ridere quando qualcuno tenta di arrogarsi il diritto di decidere chi è europeo e chi no. Tra gli Stati che oggi siedono intorno a questo tavolo, molti hanno deciso di non aderire all'Ue, altri aspirano a farne parte, ma entrambi non sono meno europei dei 27 Stati membri dell'Ue. Ma l'Europa è oggi la casa comune e per raggiungere ciò che vogliamo chiamare la riunificazione europea, attraverso persone che possono differire l'una dall'altra ma che sono parte di un unicum, come le dita di una mano. Essere qui oggi significa compiere un passo avanti nel processo storico di riunificazione dell'Europa". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla riunione della Comunità Politica Europea, a Tirana. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)