Meloni “Papa Francesco disse che la politica opera per il bene comune”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Santo Padre ha detto che la politica serve e che di fronte a tante forme di politica meschine, tese all'interesse immediato, la grandezza politica si mostra quando in momenti difficili si opera sulla base di grandi principi, pensando al bene comune e a lungo termine". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di commemorazione di Papa Francesco, nell'aula di Montecitorio. "Come Pontefice ha vissuto quella che lui stesso ha definito non già un'epoca di cambiamenti ma un vero e proprio cambio d'epoca" ha aggiunto "ci ha indicato alcune cose essenziali a cui dobbiamo restare agganciati: il valore infinito della persona, il principio di lealtà, il coraggio, e noi proveremo ad essere all'altezza di questo insegnamento, è il nostro modo di dire grazie a questo straordinario pontefice che ora è tornato alla casa del Padre". xc3/mgg/mca1 (Fonte video: Palazzo Chigi)