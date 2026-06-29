Meloni “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l’occidente sia più forte unito, che crede che l’Italia sia più forte in un Occidente unito e ha lavorato, e continuo a lavorare per questo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di “10 minuti”, Retequattro. “Dopodiché i rapporti solidi si fondano anche sulla franchezza e sono una persona franca” ha aggiunto Meloni.

“Il segretario della Nato è stato molto approssimativo, quel numero che, a molti colpisce (500 voli americani partiti dall’Italia verso l’Iran) è molto più basso dell’analogo numero degli stessi periodi degli anni precedenti, in realtà quei voli rientrano nelle normali attività delle basi americane in Italia. Noi abbiamo autorizzato tutto quello che era previsto dagli accordi” ha aggiunto Meloni “che non porta azioni offensive”.

“Non ho mai litigato con Macron, abbiamo dei rapporti franchi, delle volte siamo d’accordo delle volte no”, ha detto.

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