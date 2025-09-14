ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire alto e chiaro a tutti quegli odiatori, agli estremisti che spesso vediamo nelle piazze ma anche ai cattivi maestri in giacca e cravatta che si ritrovano nei salotti: non cadremo nella loro trappola, non faremo il gioco di chi vuole far precipitare le nostre nazioni in una spirale di violenza. Ma voglio anche dire loro che non ci faremo intimidire, che andremo avanti a batterci senza sosta per la libertà dei nostri popoli”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato all’evento “Europa Viva 25” a Madrid, a proposito del dibattito seguito all’omicidio di Charlie Kirk. “Voglio rivolgere un pensiero commosso a Charlie Kirk. Un ragazzo, un giovane padre, che ha pagato con la propria vita il prezzo della sua libertà”, ha aggiunto la premier.

“Nonostante l’importante iniziativa avviata da Trump, Putin non sembra interessato alla pace – ha aggiunto Meloni – Dobbiamo continuare a dare a Kiev tutto l’aiuto necessario per una pace giusta e duratura e solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina e l’Europa. Per ottenere questo risultato ed essere all’altezza del nostro tempo, l’unità dell’Occidente è fondamentale, il mondo ha bisogno dell’Occidente”.

