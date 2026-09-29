Meloni “Nel Decreto Scuola misure sul diritto allo studio e più strumenti ai ragazzi”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il nuovo Decreto Scuola non ci occupiamo solo di integrazione e sicurezza. Ci sono diverse misure che riguardano concretamente il diritto allo studio e la vita degli studenti e dei loro genitori”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post su X. “21 milioni di euro per la gratuità totale o parziale dei libri di testo. 20 milioni di euro annui per contributi diretti alle famiglie, con ISEE fino a 40.000Ç. Prevediamo una programmazione più puntuale delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità e maggiore continuità nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro. Investiamo sul contrasto al cyberbullismo e rafforziamo i percorsi di educazione al rispetto“, sottolinea.

“Riconosciamo pari dignità e valore a tutte le competenze, con gli istituti tecnici e professionali che assumono la denominazione di licei, e con più risorse per i campus della filiera. Proseguiamo anche gli interventi di edilizia scolastica, per scuole più sicure e moderne. Sono misure diverse tra loro, ma che hanno un obiettivo comune: dare ai nostri ragazzi una scuola che sappia offrire più strumenti, più opportunità e una formazione adeguata al mondo che li aspetta. Perché la scuola è il luogo in cui costruiamo il futuro dei nostri figli e dell’Italia”, conclude.

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