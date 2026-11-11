ROMA (ITALPRESS) – “Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti, i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula. E vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio. “So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto – prosegue-. Voglio ringraziare i dirigenti scolastici, gli insegnanti, il personale, che hanno gestito tutto con ordine e hanno tenuto tranquilli i ragazzi. E voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine, che in poche ore hanno verificato migliaia di edifici. Non è la prima volta che accade, e non riguarda solamente la nostra nazione. Solo oggi, oltre all’Italia, sono state coinvolte in modo analogo Regno Unito e Irlanda”.

“La settimana scorsa, false segnalazioni di ordigni a bordo degli aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni in partenza o diretti in Italia. Su nessun aereo è stato trovato nulla. Negli stessi giorni, oggi compreso, messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altre nazioni europee: anche lì, nessun ordigno. Da tutto questo, lo dico anche all’esito di una riunione che ho avuto oggi a Palazzo Chigi con i ministri competenti, con i vertici dell’intelligence e della cybersecurity, ricaviamo soprattutto tre cose – prosegue -. Primo: ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Secondo: questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Terzo: su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura, insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi; quando ci saranno certezze, le conoscerete. Ma devo dirvi, con l’onestà che mi contraddistingue, anche un’altra cosa: è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro, e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi. Ogni allarme continuerà a essere verificato, uno per uno”.

“Vi posso assicurare che non intendiamo abbassare la guardia, perché non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli. Ho invitato per domani a Palazzo Chigi i leader dell’opposizione, li ringrazio fin d’ora per la loro presenza – prosegue il premier -. Sulla sicurezza degli italiani, a cominciare da quella percepita, non c’è una maggioranza e non c’è un’opposizione: c’è l’Italia. Chi ha fatto questo voleva una nazione ferma, voleva una nazione impaurita. Troverà una nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare”.

DOMANI INCONTRO CON LE OPPOSIZIONI

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invitato per domani alle 8.30 a Palazzo Chigi i leader dei partiti di opposizione. L’incontro, spiegano fonti di Palazzo Chigi, sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sugli allarmi degli ultimi giorni, comprese le segnalazioni di presunti ordigni nelle scuole, e gli attacchi hacker.

L’obiettivo del Governo “è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”, sottolineano le fonti della Presidenza del Consiglio.

– Foto screenshot video Presidenza del Consiglio –

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