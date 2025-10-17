Meloni “Manovra da 18,7 miliardi, la considero seria ed equilibrata”

ROMA (ITALPRESS) - Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio 2026. "Il governo ha approvato la legge di bilancio 2026, è una manovra molto seria, equilibrata, va letta nel solco di quelle precedenti, vale 18,7 miliardi, è più leggera delle precedenti, sulla quali pesa la situazione complessiva: nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi per il Superbonus", ha spiegato Meloni. sat/mca1 (Fonte video: Palazzo Chigi)