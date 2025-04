Meloni “Made in Italy agroalimentare è pilastro della nostra economia”

ROMA (ITALPRESS) - "Il Made in Italy agroalimentare è un pilastro della nostra economia. Con quasi 70 miliardi di euro, è una delle voci più significative del nostro export e ha un impatto ovviamente rilevante non solo sul Prodotto Interno Lordo ma anche sull'immagine globale dell’Italia. Perché i nostri prodotti raccontano chi siamo, raccontano la nostra identità, raccontano la nostra cultura, raccontano la nostra vocazione produttiva ma anche l’unicità di un patrimonio che è invidiato e apprezzato in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un videomessaggio trasmesso durante l'Assemblea Generale del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano mca2/sat (Fonte video: Presidenza del Consiglio)