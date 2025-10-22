Home Video News Europa Meloni “L’Italia si presenta con autorevolezza al Consiglio europeo”
ROMA (ITALPRESS) - "Il consiglio europeo si terrà in un frangente internazionale estremamente complesso. L'Italia si presenta al compimento del terzo anno di governo forte di una stabilità rara, di un ritrovato protagonismo internazionale e di indicatori economici solidi". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. I riconoscimenti internazionali "riportano l'Italia dove merita di stare, cioè in serie A e mostrano la correttezza delle strategie di bilancio. Il Paese si presenta con autorevolezza al tavolo Consiglio europeo". xb1/sat/mca3 Fonte video: Senato