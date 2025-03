Meloni “L’Italia non sia gregaria, Europa soffocata dalle sue regole”

ROMA (ITALPRESS) – “Vengo in Aula con la speranza che il dibattito odierno ci renda consapevoli dei tempi gravi che stiamo attraversando, per provare a ragionare insieme di quali siano le scelte migliori per la nostra Nazione”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.

“Se l’Ue pensa di sopravvivere a questa fase continuando a pretendere di iper-regolamentare tutto e non liberare le energie semplicemente non sopravviverà, è una nuova visione che serve. Faremo tutto ciò che serve affinchè l’Europa non venga soffocata dalle sue stesse regole”, aggiunge Meloni.

E’ necessario “vincere la sfida della competizione. Un’Europa desertificata dal punto di vista industriale è destinata ad essere più o meno ascoltata? Ecco perché – commenta nuovamente – è importante che il Consiglio europeo segni dei passi concreti su alcuni ambiti necessari per vincere la sfida internazionale e non condannarci a gregari”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)