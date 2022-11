Meloni “Libertà è il principale valore su cui si basa la democrazia”

"Il 9 novembre 1989 è una data spartiacque nella storia, non solo in quella d'Europa e dell'Occidente, ma in quella del mondo intero. L'abbattimento del Muro di Berlino segna il tramonto del comunismo sovietico e con esso dei regimi totalitari". Lo dice, in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sul Giorno della Libertà. "La libertà - aggiunge - è il principale valore su cui si basa la nostra democrazia". mgg/gsl