Meloni “Lavorare sui dazi per scongiurare una guerra commerciale”

ROMA (ITALPRESS) – “Non è all’ordine del giorno il tema dei dazi e dei rapporti commerciali con gli Usa ma è un punto da tenere in considerazione per una Nazione esportatrice come l’Italia. L’amministrazione Trump ha deciso di riattivare dazi su acciaio e alluminio, gli Usa hanno annunciato la possibilità di attivare ulteriori dazi su altri comparti. La Commissione ha risposto annunciando contromisure di riequilibrio. Il quadro è complesso, ma sono convinta che si debba continuare a lavorare per trovare un terreno d’intesa e scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggia nessuno, né usa e ne Europa”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo.

“Non è saggio cadere nella tentazione delle rappresaglie che diventano un circolo vizioso dove tutti perdono – ha proseguito Meloni – . Se è vero che i dazi possono favorire la produzione interna, possono tradursi in un inflazione indotta e nell’innalzamento tassi dalla Bce. Non sono certa – afferma – che sia un buon affare rispondere ai dazi con altri dazi, per questo penso che le energie dell’Italia debbano essere spese in soluzione di buon senso in una logica di reciproco rispetto e convenienza economica”.

