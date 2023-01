Meloni “L’Algeria un partner fondamentale per l’Italia”

"Consideriamo l'Algeria un partner fondamentale per quello che abbiamo definito Piano Mattei per l'Africa, un progetto ambizioso basato su un rapporto di collaborazione paritaria e per trasformare le tante crisi in possibili occasioni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo la visita in Algeria. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)