Meloni “La riforma fiscale favorirà la crescita”

"Per favorire la crescita occupazionale e per aumentare le retribuzioni io credo che la base sia far ripartire l'economia, liberare le energie migliori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo dal palco della terza giornata del XIX congresso della Cgil a Rimini. sat/gtr (fonte: Palazzo Chigi)