Meloni “La battaglia contro la mafia si può vincere”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono convinto che la battaglia contro la mafia si possa vincere". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti in prefettura, a Palermo, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla premier nell'anniversario della strage di via D'Amelio. abr/gtr/ (fonte video: Palazzo Chigi)