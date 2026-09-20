ROMA (ITALPRESS) – “Troppi giovani lasciano ancora le loro case, le loro famiglie, la loro nazione: a vent’anni si ha voglia di misurarsi con qualcosa di nuovo, ma in un mondo globalizzato se non si parla almeno l’inglese si rischia di avere possibilità molto limitate. È la ragione per cui abbiamo dato vita al programma più imponente di formazione linguistica e mobilità all’estero mai realizzato: con esso diamo a 150mila studenti italiani la possibilità di andare per un periodo in una nazione europea a studiare, formarsi e apprendere una lingua straniera”. Lo ha detto la presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni, a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, movimento giovanile del suo partito, che si tiene a Roma al laghetto dell’Eur.

“Abbiamo fatto un investimento record per consentire a quasi 270mila ragazzi di vivere l’esperienza del servizio civile in Italia e all’estero, usando la loro esperienza per accedere al 15% dei concorsi pubblici – continua Meloni, – Il problema si pone quando partire non è una scelta libera, ma l’unica possibile per vedere riconosciuto il proprio valore: per trattenere i nostri talenti o riportarli qui servono retribuzioni più alte, opportunità più adeguate, servizi più efficienti. In questi anni abbiamo tentato di lavorare su tutti questi fronti a livello nazionale, soprattutto nelle regioni del sud che pagano maggiormente il prezzo dello spopolamento giovanile: qualcosa si muove nel mercato del lavoro, la disoccupazione giovanile è al minimo storico, crescono i lavoratori stabili, cala il precariato, a cinque anni dalla laurea nove ragazzi su dieci trovano un lavoro; tutto questo però non basta, perché vogliamo fare dell’Italia il posto dove si arriva o si torna non quello da cui si parte”.

– Foto Ipa Agency –

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