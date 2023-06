Meloni “Italia al lavoro per un’intesa tra Tunisia e Fondo monetario”

"Nel pieno rispetto della sovranità tunisina ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l'Italia sta facendo per arrivare a una positiva conclusione dell'intesa tra Tunisia e Fondo Monetario Internazionale, che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del Paese". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, dopo l'incontro a Tunisi con il presidente tunisino Kais Saied. fsc/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)