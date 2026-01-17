Meloni incontra i vertici delle principali aziende giapponesi

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato nella sede dell’ambasciata d’Italia a Tokyo i vertici delle principali aziende giapponesi: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del partnenariato strategico speciale tra Italia e Giappone.

Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare. Meloni ha avuto uno scambio di vedute sul rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone, sottolineando le opportunità che la stabilità politica e le molteplici misure messe in campo dal Governo italiano – dalla ZES Unica agli incentivi per l’occupazione e l’innovazione tecnologica delle imprese – possono offrire a chi intende sviluppare nuovi investimenti in Italia.

Tra i focus dello scambio di vedute tra Meloni e gli imprenditori giapponesi le dinamiche del commercio globale, la resilienza delle catene del valore e l’approvvigionamento delle materie prime critiche.

-Foto ufficio stampa Palazzo Chigi-

(ITALPRESS).