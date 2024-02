Meloni incontra a Palazzo Chigi il presidente argentino Milei

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a Palazzo Chigi il presidente argentino Javier Milei. "Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e Argentina vantano un profondo legame storico e culturale che auspichiamo possa proseguire per una rinnovata cooperazione in diversi ambiti", scrive Meloni su X dopo il colloquio. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)