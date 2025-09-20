ROMA (ITALPRESS) – “Vogliamo rendere l’Europa meno burocratica e più sovrana in campo militare, energetico e tecnologico. Ma per raggiungere tutto questo e cambiare radicalmente l’UE, abbiamo bisogno di molti più governi conservatori al nostro fianco. Immaginate cosa potremmo ottenere con una nuova svolta a destra al massimo vertice europeo. E l’unico modo per raggiungere questo obiettivo è creare alleanze, da Roma a Bruxelles, passando per Parigi e Madrid. La strada è quella dell’unità tra destra e centrodestra”. Così la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio per l’evento dell’ECR “The Right that wins”. “Per raggiungere questi obiettivi, dobbiamo continuare le nostre lotte culturali, affermando con forza i nostri legami, le nostre radici, la nostra identità, come alternativa a una società fluida che cerca di diluire tutto ciò che ci definisce: comunità, famiglie, nazioni, religioni. E una volta chiamati ad assumerci responsabilità di governo, dobbiamo essere in grado di essere coerenti e fedeli agli impegni presi”, conclude.

“IN ITALIA ABBIAMO DIMOSTRATO CHE DESTRA È CAPACE DI GOVERNARE”

“Nel 2022 abbiamo vinto soprattutto perché abbiamo rimesso la politica al centro. Ci siamo candidati con una coalizione e un programma comune, con l’obiettivo di rappresentare un’alternativa chiara alla sinistra e porre fine a un lungo periodo di governi tecnici e alleanze politiche tanto innaturali quanto infruttuose. In Italia, abbiamo dimostrato che la destra non è solo capace di vincere le elezioni, ma soprattutto di governare”.

“DESTRA PRONTA AD ASSUMERSI RESPONSABILITÀ DI GOVERNO OVUNQUE”

“Dobbiamo trasmettere il messaggio che noi, a tutte le latitudini, siamo pronti ad assumerci le responsabilità del governo. In alcuni casi, come in Italia, è già capitato. In altri ci vorrà più tempo. In alcuni casi sarà facile, in altri difficilissimo, ma noi siamo sempre pronti e capaci di farlo”.

“NON CADREMO IN GIOCO SPORCO DEI SEMINATORI D’ODIO”

“Voglio rendere un sentito omaggio a Charlie Kirk, un giovane uomo, un padre coraggioso che ha pagato con la vita il coraggio delle sue idee e il prezzo della sua libertà: il suo sacrificio cosi ricorda ancora una volta da che parte stanno la violenza e l’intolleranza e voglio dire forte e chiaro a tutti i seminatori di odio, quelli che passano la loro esistenza a demonizzare l’avversario politico e poi a fare distinguo ipocriti, giustificando persino i crimini più efferati, che noi non cadremo nel loro gioco sporco, non consentiremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza”. Così la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio per l’evento dell’ECR “The Right that wins”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).