Meloni “In forte crescita collaborazione Italia-Giappone”

TOKYO (ITALPRESS) - "È per me un grande piacere essere qui oggi, in una nazione amica con la quale l'Italia sta lavorando in grandissima sintonia a 360 gradi: è passato poco più di un anno da quando insieme al primo ministro Kishida abbiamo dato l'avvio a Roma al nostro partenariato strategico, che si è immediatamente tradotto in fatti concreti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine dell'incontro col primo ministro giapponese, Fumio Kishida. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)