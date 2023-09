Meloni “In Europa non si entra illegalmente”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Italia è una delle nazioni che oggi patiscono di più la forte pressione migratoria, ma tutti siamo consapevoli che chi ha ritenuto che di fronte alla situazione che sta vivendo il continente africano il problema migartorio potesse essere chuso dentro i confini di un'unica nazione europea prende chiaramente un abbaglio e sta facendo un grande errore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa a Malta al termine del vertice Med9. "Ribadiamo che l'unico modo per affrontare seriamente il problema migratorio e aiutare i più fragili davvero, a partire da chi ha davvero diritto alla protezione internazionale, è ricondurlo alla legalità. In Europa non si entra illegalmente, non sono i trafficanti a decidere. Poi bisogna dare risposte serie a un'Africa che è sempre più in difficoltà", ha aggiunto. - video ufficio stampa Palazzo Chigi -