Meloni “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

ROMA (ITALPRESS) - Sull'emergenza abitativa "siamo in dirittura d'arrivo con la presentazione del Piano casa: è un progetto molto ampio, al quale stiamo lavorando insieme al Ministro Salvini - che voglio ringraziare - con la collaborazione del Ministro Foti e dei corpi intermedi e della società civile". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. "Il nostro obiettivo è mettere in campo un progetto che possa arrivare a mettere a disposizione 100.000 nuovi appartamenti a prezzi calmierati, ragionevolmente nei prossimi dieci anni al netto delle case popolari, altro tema del quale il piano casa intende occuparsi". sat/azn (fonte video: Palazzo Chigi)