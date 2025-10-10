Meloni “Il governo sostiene interventi per le isole minori”

LIPARI (ITALPRESS) - "E' la prima volta che il governo organizza una iniziativa di questo tipo, il governo intende fare tesoro delle proposte e dei contributi che emergeranno, il nostro obiettivo è attribuire il giusto rilievo all'insularità, assicurare risposte concrete ai problemi che affrontano i 220 mila italiani che risiedono nei 35 comuni di questi territori". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo, con un videomessaggio, agli Stati Generali delle Isole Minori Marine a Lipari. xc3/mgg/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)