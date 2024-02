Meloni “Governo compatto, diversità rendono più forte il centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) - "Non passa giorno in cui non si dica che il centrodestra è spaccato ma la verità è diversa e Tajani lo sa bene. Il governo va avanti con compattezza, velocità e concretezza". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio trasmesso all'inizio del congresso di Forza Italia. "Non siamo insieme per aggregare potere o impedire ad altri di governare, ma per scelta. Abbiamo visioni comuni e anche le diversità ci rendono più forti", aggiunge. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)