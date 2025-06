Meloni “Fondamentale investire nelle politiche di prevenzione”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo Governo considera fondamentale investire nelle politiche di prevenzione. È la ragione per quale stiamo lavorando, fin dal nostro insediamento, per consolidare un cambio di paradigma, promuovere con sempre maggiore determinazione l'adozione di stili di vita sani e la partecipazione ai programmi di screening, che come sapete sono uno strumento decisivo per migliorare lo stato di salute, per evitare l'insorgenza di malattie, per intervenire con tempestività dove è necessario". Così la premier Giorgia Meloni, in un videomessaggio agli Stati Generali della Prevenzione in corso a Napoli. ads/mca3 (Fonte video: Presidenza del Consiglio)