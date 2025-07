Meloni “Farmaceutica eccellenza del Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) - "La farmaceutica rappresenta un'eccellenza del made in Italy, un comparto strategico per la nostra economia. A dircelo sono i numeri. L'Italia può vantare una posizione di leadership a livello europeo grazie un tessuto industriale molto dinamico radicato sul territorio fatto di grandi aziende e Pmi che ha generato nel 2024 oltre 56 miliardi di produzione". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell'Assemblea di Farmindustria. xb1/sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi