Meloni “Dispiaciuta per le parole di Zelensky sull’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi avremo anche con il Cancelliere tedesco, degli importanti incontri sulla competitività del sistema europeo. Quindi abbiamo cercato di partecipare e cerchiamo di partecipare a questa discussione con delle proposte serie e concrete, che però dicono, in buona sostanza, che bisogna cambiare totalmente approccio rispetto a quello che l’Europa ha fatto negli ultimi anni, quando pensava che per difendere l’ambiente dovesse di fatto creare un deserto industriale. Oggi noi paghiamo il prezzo. Finalmente oggi in Europa in parecchi si svegliano e quindi si comincia a tornare indietro. Semplificazione, la fine di alcune ricette surreali che abbiamo imposto alle nostre imprese e ai nostri lavoratori che dovrebbero essere superate da un approccio più lucido e pragmatico”. Cosi’ il premier Giorgia Meloni intervistata a “4 di Sera” da Paolo Del Debbio, su Retequattro.

“Io penso di essere la prima che ha detto che l’Europa si deve un po’ svegliare – continua Meloni – Dopodiché per quello che riguarda Zelensky devo anche ricordare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo e quindi voglio dire…una cosa è che lo diciamo noi, quindi un po’ mi è dispiaciuto. Però, ciò non toglie che indipendentemente da quello che tutti i nostri partner ci dicono su quello che dobbiamo fare, dagli Stati Uniti fino a Zelensky. Qualcuno qui in Europa lo diceva da molto prima che arrivassero tutti questi consigli che ci danno da fuori. Io sono stata una di quelle per tanti anni e sono contenta che, come sempre e come molto spesso è accaduto, tutto quello che abbiamo detto per tanti anni per cui venivamo guardati come se fossimo dei pazzi o degli stupidi oggi si sta materializzando e tutti sono costretti a fare i conti con la realtà. Perché soprattutto in un tempo di crisi come quello nel quale viviamo non ci si possono permettere gli approcci irragionevoli, gli approcci ideologici, quelli sono un lusso che non ci possiamo permettere”.

Sulle critiche delle opposizioni su Trump: “Fanno il lavoro loro. Per chi ci guarda da casa: sono tre anni che sto al governo, avrò fatto tremila cose, è un dato statistico che una la devo aver fatta bene. Se invece le ho fatte male tutte forse è un po’ strumentale…”.

