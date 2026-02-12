Meloni “Convergenza con Merz, ma non contro qualcuno”

Italy Prime Minister Giorgia Meloni pictured during a meeting of the European council, at the European Union headquarters in Brussels, Thursday 29 June 2023. BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK (Photo by NICOLAS MAETERLINCK/Belga/Sipa USA)

ROMA (ITALPRESS) – “In questo momento c’è sicuramente una convergenza con il cancelliere Merz su molti temi, stiamo rafforzando la nostra collaborazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno, la Francia partecipa al tavolo sulla competitività, in questa fase c’è sicuramente un rilancio nelle relazioni tra Italia e Germania”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa in occasione dell’incontro informale dei leader dell’Ue. “In questa riunione non abbiamo affrontato il tema degli eurobond – ha aggiunto Meloni -. Vorrei che si proponessero, in vista del prossimo Consiglio cose concrete da fare, la prima è sui prezzi dell’energia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE