Meloni “Contrarietà al Green Pass non vuol dire essere No Vax”

"L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul green pass non sarebbe coerente perché siamo favorevoli a quello europeo e oggi ci diciamo contrari per entrare nei bar e nei ristoranti. Signori, sveglia: le due posizioni non sono in contrasto". A dirlo in un videomessaggio sui social la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. sat/red