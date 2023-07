Meloni “Con Carta ‘Dedicata a te’ aiutiamo famiglie nel caro carrello”

"Tra le diverse misure che stiamo mettendo in campo per dare un concreto sostegno alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi, e in generale dal caro prezzi, oggi presentiamo la carta “Dedicata a te" per l’acquisto di beni di prima necessità. Il Governo c’è ed è pronto a fare la sua parte per aiutare al meglio gli italiani". Lo dice la premier Giorgia Meloni. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)