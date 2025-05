Meloni “Collaborazione strategica tra Italia e Asia centrale”

ROMA (ITALPRESS) - "Intendiamo suggellare con fatti concreti l'amicizia che unisce le nostre Nazioni, rafforzando la nostra collaborazione strategica in molti settori cruciali. Questa visita segna anche un momento storico nelle nostre relazioni, il primo Vertice tra l'Italia e le cinque Nazioni dell'Asia centrale". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso dell'intervento all'Astana International Forum. "Sono certa che sarà un momento decisivo per intensificare le nostre relazioni e renderle ancora più solide, durature e strategiche - aggiunge -. Non è un percorso che inizia oggi, ma un percorso che percorriamo insieme da tempo. L'Italia è stata la prima nazione dell'UE a decidere di investire nelle relazioni con l'Asia centrale e i suoi singoli Stati membri, avviando un formato permanente per la condivisione di idee. Abbiamo indicato la strada, e il nostro esempio ha effettivamente aperto la strada, come dimostrato dal primo vertice UE-Asia centrale dello scorso aprile, che non a caso ha elevato le relazioni tra la regione e l'Unione Europea a un partenariato strategico". vbo/mca3/gsl