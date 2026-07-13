Meloni “Chi pensa di riportare indietro Palermo troverà Stato che reagisce”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sappiamo bene che cosa è accaduto di recente in alcune zone di questa città, in particoalare nella periferia nord ovest, in diversi comuni della fascia costiera, da Isola delle Femmine a Capaci e Carini: le raffiche di kalashnikov, le intimidazioni ai commercianti e agli imprenditori, le taniche di benzina date alle fiamme per terrorizzare i cittadini sono immagini che non vedevamo da tempo ma che non abbiamo alcuna intenzione di tollerare". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla Prefettura di Palermo. "Io sono qui anche e soprattutto per dire grazie, perché lo Stato non è rimasto a guardare", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "Chi pensa di portare indietro Palermo troverà uno Stato determinato che reagisce e che colpisce". abr/azn (Fonte video: Palazzo Chigi)