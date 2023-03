Meloni all’opposizione “Criticate Governo ma non danneggiate l’Italia”

"Anche nella più feroce polemica politica a mio avviso c'è un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato, il limite oltre al quale per colpire un avversario si mette in cattiva luce la nazione intera". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato sul prossimo Consiglio europeo. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)