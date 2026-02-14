ROMA (ITALPRESS) – “Il mio Paese è una nazione che nel suo DNA ha delle caratteristiche che la rendono rispettata e apprezzata come partner in tutto il mondo. Noi vogliamo portare avanti il dialogo, abbiamo capacità di discussione, noi abbiamo il rispetto degli altri. Questo è veramente il nostro obiettivo. Ora, questa è una nazione, una nazione che ha costruito parte della propria identità e anche della politica estera sulla base di un significato profondo, di una parola fondamentale. Ora, in questo mondo così instabile, così imprevedibile, solamente il dialogo può essere la prossima rotta”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana.

“La parola cooperazione deriva dal latino cooperare, cioè lavorare insieme. La vera cooperazione, cioè, non vede mai un soggetto attivo e uno passivo, ma esiste solo in una relazione tra pari, una relazione in cui le specificità di ciascuno sono indispensabili per raggiungere un obiettivo comune. Se guardi dall’alto in basso qualcuno, non puoi cooperare con lui. Se vuoi depredarne le risorse, non stai cooperando con lui. Anche se vuoi semplicemente fare beneficenza, non puoi chiamarla cooperazione, perché la cooperazione è un’altra cosa. E ciò che l’Italia vuole fare è cooperare. Ieri, insieme a molti di voi, abbiamo partecipato al secondo vertice Italia-Africa, il primo mai tenuto su questo continente. Desidero ringraziare il Primo Ministro etiope, il mio amico Abiy Ahmed, e i leader dell’Unione Africana per la loro ospitalità e collaborazione nell’organizzazione dell’evento. In quel contesto abbiamo discusso di cosa possiamo fare per rafforzare e consolidare ulteriormente uno degli esiti più concreti di questa idea di cooperazione, che è il Piano Mattei per l’Africa. Il piano di investimenti che l’Italia ha realizzato in varie nazioni del continente, in settori che vanno dalle infrastrutture all’agricoltura, dalla salute alla formazione. Questa è una strategia che abbiamo costruito insieme perché non concepiamo il Piano Mattei come un piano italiano per l’Africa, ma come il contributo dell’Italia alla vostra agenda, con un’attenzione particolare quest’anno ai progetti legati all’acqua. È una piattaforma aperta per mettere il nostro know-how, le nostre tecnologie, i nostri investimenti al servizio degli obiettivi che l’Unione Africana ha fissato nell’Agenda 2063, a partire dalla creazione di un’area di libero scambio continentale integrata e prospera”, ha dichiarato Meloni.

“Questo è un obiettivo ambizioso che sosterremo e che richiederà interconnessioni economiche efficienti, sicure e rapide per essere raggiunto. Come il Corridoio di Lobito, l’ossatura ferroviaria e infrastrutturale che collegherà i mercati africani a quelli globali e avvicinerà persone, idee ed economie. Un progetto strategico che vede l’Italia in prima linea insieme agli Stati Uniti e all’Unione Europea. In breve, il Piano Mattei è una strategia globale che genera benefici concreti per i nostri popoli e mira a espandere continuamente il suo ambito, facendo affidamento sul contributo insostituibile delle principali agenzie delle Nazioni Unite. E desidero ringraziare il Segretario Generale Antonio Guterres, ma anche la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo e molti altri partner che condividono sempre più la nostra visione. Due anni fa a Roma abbiamo tracciato insieme la rotta. E negli ultimi anni l’abbiamo seguita con coerenza e determinazione, aggiungendo ogni volta un nuovo tassello al mosaico e coinvolgendo ogni anno nuove nazioni. Lo abbiamo fatto su molti fronti, a partire da quello che considero cruciale per costruire una vera Africa libera e capace di determinare il proprio destino: affrontare il problema del debito. Abbiamo voluto tracciare una rotta anche su questo tema. Perciò l’Italia ha deciso di lanciare un vasto programma per convertire il debito delle nazioni africane, che prevede, tra i suoi punti principali, la completa trasformazione del debito dei paesi più fragili e vulnerabili in investimenti e il rafforzamento del contributo ai fondi AIDA della Banca Mondiale” ha proseguito la premier.



“Analogamente, abbiamo introdotto clausole specifiche di sospensione del debito nei nostri prestiti bilaterali, permettendo alle nazioni africane colpite da eventi meteorologici estremi di liberare spazio fiscale per aiutare la loro popolazione e ricostruire infrastrutture essenziali. Sono scelte basate sulla giustizia e sulla responsabilità, fondamentali per liberare risorse vitali per lo sviluppo e per assicurare pace e prosperità, anche in quelle aree del continente attualmente più colpite da instabilità, insicurezza e gravi crisi umanitarie, come il vicino Sudan e la Repubblica Democratica del Congo orientale. Ma vogliamo anche che la nostra collaborazione sia politica a livello multilaterale. Vogliamo contribuire a rafforzare il prezioso lavoro quotidiano svolto dall’Unione Africana, garantendo maggiore coerenza alle attività di mediazione portate avanti dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dai partner internazionali chiave. Continueremo a fare la nostra parte perché siamo consapevoli che il futuro dell’Italia e dell’Europa dipende anche da un’Africa sicura, prospera e pacifica. Si dice spesso, nelle molte analisi dei tempi difficili e complessi che stiamo vivendo, che la storia ha ricominciato a correre. È vero. E il mio parere è che oggi stia correndo qui. L’Africa non è un capitolo marginale in questa storia, ben lontano da ciò. E chi non comprende questo scenario resta indietro. Ma chi lo comprende vede la realtà: un continente con mille peculiarità e mille richieste, alcune molto diverse tra loro. Un continente ricco di risorse, materie prime e terre coltivabili, che può contare su una forza decisiva nell’era della conoscenza, che è il capitale umano. Per questo l’Italia ha concentrato gran parte delle sue energie su progetti di formazione per i giovani, anche nel campo dell’intelligenza artificiale” afferma Giorgia Meloni.

“In sintesi, il nostro punto di vista è che Italia ed Europa non possono pensare al futuro senza prendere in seria considerazione l’Africa, perché il nostro futuro dipende anche dal vostro. Consapevole di questo, l’Italia intende continuare a essere un ponte privilegiato tra Europa e Africa, mettendo a disposizione la forza delle sue istituzioni, la sua grande tradizione di dialogo e l’expertise delle sue imprese. Vogliamo farlo anche per raggiungere un altro obiettivo che tutti consideriamo fondamentale: garantire agli uomini e alle donne di questo continente una libertà che spesso è stata loro negata, la libertà di scegliere di restare nel proprio paese, di contribuire alla sua crescita senza essere costretti a lasciarlo, spesso pagando trafficanti senza scrupoli per rischiare la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo. Chi crede che la migrazione sia necessaria e indispensabile agisce in realtà in modo egoistico. Se i giovani lasciano la loro terra e il loro popolo inseguendo la promessa di una vita migliore, che ne sarà della storia, della cultura e dell’esistenza di un paese che hanno abbandonato? Queste parole non sono mie, né di un leader politico, ma di un figlio che è orgoglioso dell’Africa e che tiene il futuro dell’Africa vicino al cuore, il cardinale guineano Robert Sarah. È chiaro che, per garantire il diritto a non dover emigrare, è necessario offrire opportunità concrete di formazione e lavoro, valorizzare il capitale umano e migliorare la qualità dell’istruzione, investire nelle competenze e nei sistemi educativi, creare partenariati industriali e joint venture capaci di generare occupazione stabile e di qualità nei territori” conclude il suo intervento alla riunione plenaria della 39esima sessione ordinaria dell’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana.

