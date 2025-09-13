ROMA (ITALPRESS) – “Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, e guarda un pò, dagli stessi che ora festeggiano e giustificano l’omicidio di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla Festa nazionale dell’Udc, a Roma, in merito all’omicidio di Charlie Kirk.

“Il clima anche in Italia sta diventando insostenibile”, aggiunge il premier, che spiega: “Ho letto commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther Kink e a un rappresentante MAGA non è la stessa cosa. Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra? Credo sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo minimizzare o giustificazionismo della violenza contro chi non la pensa come loro. E’ ora di dire chiaramente che queste tesi sono pericolose, impresentabili e antitetiche a qualsiasi embrione di democrazia”.

