Meloni a Milano per la cena di gala della Fashion Week / Video

IPA88878357 - MILANO, 23/09/2026 - Cena di Gala a palazzo Reale di Milano per l'apertura della Milano Woman's Fashion Week 2026/2027. In foto: Giorgia Meloni.

MILANO (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Milano per partecipare alla cena inaugurale della Fashion week organizzata a Palazzo Reale dal Comune di Milano e dalla Camera nazionale della Moda italiana. Ad accoglierla il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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