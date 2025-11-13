Meloni “3 mila imprese italiane in Albania, Business Forum nel 2026”

ROMA (ITALPRESS) - "I nostri sono costanti che vanno oltre gli interessi reciproci". Di questo incontro vogliamo fare "tesoro per rafforzare sempre di più la nostra cooperazione, l'Italia è il primo partner commerciale con tremila imprese italiane in Albania. Vogliamo dare una profondità sempre maggiore. Con Rama ci siamo dati un altro appuntamento e obiettivo, fissare un Business Forum nei primi sei mesi del 2026 tra i nostri sistemi produttivi". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del I Vertice intergovernativo Italia-Albania. xb1/sat/mca2 Fonte video: Palazzo Chigi