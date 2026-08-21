Meeting Rimini, Scholz “La visita di Papa Leone XIV un dono immenso”

RIMINI (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando per accogliere il Santo Padre nel miglior modo possibile. C'è una grande attesa. La sua visita è un dono immenso e tutti noi siamo in attesa delle parole che ci consegnerà. Ci vogliamo lasciar sorprendere dalla sua presenza e dalla sua testimonianza". Lo afferma Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i popoli, alla vigilia della visita di Papa Leone XIV alla 47esima edizione del Meeting di Rimini. sat/gtr (Fonte: ufficio stampa Meeting per l'Amicizia tra i popoli)