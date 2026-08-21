Meeting Rimini, Scholz “Al centro testimonianze di pace e futuro possibile”

RIMINI (ITALPRESS) - "Abbiamo scelto questo titolo, l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante, "L'amor che move il sole e l'altre stelle", proprio perché viviamo in un mondo che sembra dimostrare il contrario. Tanta conflittualità, contrapposizioni, guerre. Vogliamo dire che il principio dell'universo e della nostra vita è un principio di amore, di bene, di bellezza. Certamente questo amore non si impone, non si costringe, vuole essere accolto liberamente. Perciò in questa edizione del Meeting vogliamo rendere tante testimonianze di persone che hanno accolto questo amore nella propria vita e hanno creato dei luoghi riconciliati, pacificati, accoglienti anche anche in situazioni molto conflittuali, in Terra Santa, nel Libano, in Ucraina, in Nigeria, solo per dirne alcune". Lo afferma Bernard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l'Amicizia tra i popoli, in occasione dell'avvio della 47esima edizione del Meeting di Rimini. sat/gtr (Fonte: ufficio stampa Meeting per l'Amicizia tra i popoli)