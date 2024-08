Meeting Rimini, Scholz “Capire i cambiamenti per affrontare sfide”

RIMINI (ITALPRESS) - “La sfida è capire cosa sta cambiando nell’economia, nella cultura, nella politica, nella vita sociale, bisogna poi trovare il modo per affrontare i problemi che si pongono. Qual è la possibilità di creare un'economia che serva al bene comune? Quali sono i criteri con i quali cerchiamo di educare i nostri ragazzi perché possano affrontare le tante questioni del futuro? L’essenziale di cui parla questo Meeting, non è una riduzione a qualche residuo necessario, ma l’esplosione di tutte le possibilità che abbiamo per creare il futuro”. Lo dice all'Italpress Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS, in occasione della prima giornata del Meeting di Rimini 2024. xb1/sat/gtr