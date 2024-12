Meeting AIIC, Nocco “Dati cruciali per aiutare i manager della sanità”

VERONA (ITALPRESS) - L’Associazione Italiana Ingegneri Clinici si è riunita alla Camera di Commercio di Verona per il 4° meeting nazionale “Quali dati per la governance delle tecnologie in sanità”. "I dati possono essere cruciali nel miglioramento del sistema di cura. Come ingegneri clinici, la raccolta dati è nel nostro dna", ha commentato il presidente AIIC Umberto Nocco. col/fsc/gtr