Mediobanca, Messina “Quote dei fondi fuori da governance della banca”

MILANO (ITALPRESS) - "Noi abbiamo delle quote minime, che sono credo tra 0,5-0,7% tra Mediobanca e Generali, ma quello che fanno i nostri fondi comuni di investimento è totalmente al di fuori del contesto della governance della banca". Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina intervenendo a Milano a margine dell'evento "Young Factor: un dialogo tra giovani, economia e finanza" promosso da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in partnership con Intesa Sanpaolo, sulle indiscrezioni che le quote di Intesa Sanpaolo in Mediobanca attraverso i fondi di investimento avrebbero votato contro l'operazione Banca Generali.