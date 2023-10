Medio Oriente, Zanni “Ue sia più convinta nel sostegno a Israele”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Quanto avvenuto in Israele deve rappresentare un punto di svolta anche per le istituzioni europee. Serve un sostegno più convinto e compatto". Lo dice Marco Zanni, eurodeputato della Lega, in merito dell'attacco di Hamas a Israele. xf4/sat/gsl