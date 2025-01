Medio Oriente, Tarquinio “Ue si impegni per consolidare la tregua”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Abbiamo quaranta giorni di tempo circa per costruire le condizioni per consolidare la tregua e impedire che la guerra ricominci". Lo ha detto l'eurodeputato del Partito Democratico, Marco Tarquinio, in merito alla tregua a Gaza. xf4/sat/gtr