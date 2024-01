Medio Oriente, Tajani “Lavoriamo per la descalation”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho parlato in questi giorni con tutti i ministri degli Esteri del G7 e l'obiettivo comune è la descalation, ma purtroppo la situazione è molto complicata, in Libano, nel Mar Rosso. Dobbiamo fare in modo che non ci sia un incremento del conflitto", ha detto il ministro degli Esteri, Antnio Tajani. xl5/ads/gsl