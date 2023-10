Medio Oriente, Pignedoli “Israele rispetti il diritto internazionale”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "L'Europa deve impegnarsi per la pace e per una soluzione a due Stati". Lo dice l'eurodeputata del M5S Sabrina Pignedoli, in merito alla crisi in Medio Oriente. xf4/sat/gsl