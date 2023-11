ROMA (ITALPRESS) – “Continuiamo con la catechesi ma io ancora non sto bene con questa ‘gripe’, la voce non è bella. Sarà monsignor Campanelli a leggere le cose”. Così Papa Francesco in aula Paolo VI.

Su consiglio dei medici, Papa Francesco “con grande rammarico” ha annullato il viaggio a Dubai, in programma dall’1 al 3 dicembre prossimi in occasione della Cop28. Lo riferisce Vatican News. La decisione, comunicata dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, giunge a motivo delle condizioni di salute del Pontefice, al quale una Tac effettuata sabato scorso ha riscontrato una infiammazione ai polmoni.

Foto: Agenzia Fotogramma

